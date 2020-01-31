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رياضة

الأهلي يرتدي زيه التقليدي في مواجهة الهلال السوداني.. صور

الجمعة 31/يناير/2020 - 04:45 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني،  في الرابعة عصر اليوم، الجمعة، في أحد الفنادق بالسودان، وجرى خلاله الاتفاق على كل الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الأهلي والهلال.

وحضر الاجتماع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، والكابتن ماهر عبدالعزيز، إداري الفريق.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على الزي الخاص بالفريقين وموعد وصولهما إلى الملعب، إلى جانب التعليمات الأمنية والتنسيقية الخاصة بالمباراة، حيث تقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي وهو القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الهلال اللون الأزرق بالكامل.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها التاسعة مساء غدٍ السبت، على استاد الجوهرة، في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يرتدي زيه التقليدي في مواجهة الهلال السوداني.. صور
الأهلي يرتدي زيه التقليدي في مواجهة الهلال السوداني.. صور
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