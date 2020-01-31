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مرأة

بالأغاني الشعبية.. منة عرفة تثير الجدل بصورة جديدة مع على غزلان

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:08 م
منة عرفة وعلى غزلان
منة عرفة وعلى غزلان
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آية التيجي
شاركت الفنانة منة عرفة صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وقد ظهرت في الصورة مع اليوتيوبر على غزلان، وهو ما أثار الجدل بين متابعيها، وذلك بعد نفيها شائعات خطبتها.

وعلقت منة عرفة بجزء من أغنية شعبية  على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: بهوايا ، انت قاعد معايا.

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وظهرت منة عرفة مرتدية بلوفر باللون النبيتي، على بنطال كاروهات باللون الرمادي، المخطط بالأبيض، والأسود، وعليه كوتش باللون البيج.

وتركت منة عرفة شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية وناعمة للغاية، فيما أبرزت جمال ملامحها ببعض المكياج، حيث اختارت أن تبرز جمال عينيها السموكي ايز الناعمة، فيما وضعت اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالة منة عرفة مع على غزلان..
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بهوايا ، انت قاعد معايا

A post shared by Menna Arafa - منة عرفة (@mennarafaofficial) on

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