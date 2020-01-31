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رياضة

صافرة سعودية لمباراة الاتحاد والرائد بالدوري السعودي

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:16 م
صدى البلد
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نور عادل
كلفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، طاقما سعوديا لإدارة مباراة الرائد واتحاد جدة، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تقام اليوم 3 مباريات.

وجاء اختيار الحكام على النحو التالي:-

الدولي السعودي محمد الهويش يدير مباراة الرائد واتحاد جدة، ومعه مساعد أول بدر الشمراني وعبد الرحيم الشمري مساعد ثانٍ، فيما سيكون البرتغالي برونو إستيفيس حكمًا للفيديو، ومعه مساعد حكم فيديو محمد الإسماعيل.

وأسندت اللجنة إدارة مباراة أبها والهلال للكرواتي إيجور باجاك ويعاونه الصربيان ميلوفان ريستيش مساعد أول وداليبور ديورفيتش مساعد ثانٍ، والسعودي محمد البريدي حكما رابعا، والكرواتي جوران جابريلو حكما للفيديو ويعاونه السعودي سعد السبيعي.

أما مباراة الحزم والتعاون فقد اختارت اللجنة طاقما سعوديا بقيادة خالد الطريس ويسعاده خلف زيد مساعد أول وفيصل القحطاني مساعد ثانٍ ومعهم شكري الحنفوش حكما رابعا، والنيوزيلندي نيك والدرون حكما للفيديو ويساعده السعودي عبد الله ظافر.
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