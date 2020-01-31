AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تايمز أوف إسرائيل: تل أبيب وفلسطين على شفا حرب تجارية

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:10 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن إسرائيل والفلسطينيين على شفا حرب تجارية، بعدما أعلن الاحتلال الإسرائيلي وقف جميع الواردات الزراعية من الضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة، فإن السبب الرئيسي وراء النزاع هو قرار الفلسطينيين في شهر أكتوبر الماضي بمقاطعة منتجات لحوم الأبقار والأغنام، حيث اشتكت السلطة الفلسطينية من أن إسرائيل تجبرها على الشراء من المزارعين الإسرائيليين وتقيد وصولها إلى منتجات اللحوم الرخيصة في الخارج.

وأدت المقاطعة الفلسطينية لمنتجات المزارعين الإسرائيليين إلى تكبدهم خسائر فادحة واحتج المزارعون المحليون على الحكومة لإنهاء الأزمة، فقاموا باصطحاب العجول إلى فناء منزل وزير الدفاع، نفتالي بينيت، في رعنانا، في وقت سابق من هذا الشهر.

وردًا على ذلك، أعلن بينيت يوم الجمعة أنه أمر بوقف جميع المنتجات الزراعية المستوردة إلى إسرائيل ، ابتداءً من يوم الأحد 2 فبراير.

تم اتخاذ قرار الوزير بعد أشهر من المحاولات المتكررة للتفاوض على حل لأزمة الماشية، والتي تسببت في أضرار جسيمة لقطاع تربية الماشية في إسرائيل وانهيار مئات المزارع ". بحسب الصحيفة الإسرائيلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يجري مكالمة هاتفية لـ نتنياهو.. والسبب إيران

حرب بين إسرائيل وروسيا.. نتنياهو يعلن مفاجأة

شاهد.. مزارعون يتظاهرون بـ عجولهم أمام منزل وزير الدفاع الإسرائيلي

ترشيحاتنا

مفاجأة في وفاة 5 عمال بالجيزة.. تفاصيل جديدة كشفتها التحريات الأمنية

وفاة زوجة الشيخ محمد الطبلاوي

باكية.. طفلة قطار الإسماعيلية: كنت خايفة على بابا جدا.. فيديو

بعد وفاة طفلة أسيوط .. أضرار ختان الإناث بعد الزواج

التذاكر في السفارة.. 500 مشجع لـ الأهلي في مباراة الهلال

شاهد.. هاتف هواوي الخارق ضد الحرق والكسر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة؟.. بيض بالطريقة التركية مع سلاطة بطاطس بالمايونيز

هنا يرقد جثمان الطفلة ضحية الختان بأسيوط .. صور

وفاة عروس بالسرطان قبل حفل زفافها من حبيب الطفولة بساعات.. شاهد