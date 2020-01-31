تايمز أوف إسرائيل: تل أبيب وفلسطين على شفا حرب تجارية

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن إسرائيل والفلسطينيين على شفا حرب تجارية، بعدما أعلن الاحتلال الإسرائيلي وقف جميع الواردات الزراعية من الضفة الغربية.





وبحسب الصحيفة، فإن السبب الرئيسي وراء النزاع هو قرار الفلسطينيين في شهر أكتوبر الماضي بمقاطعة منتجات لحوم الأبقار والأغنام، حيث اشتكت السلطة الفلسطينية من أن إسرائيل تجبرها على الشراء من المزارعين الإسرائيليين وتقيد وصولها إلى منتجات اللحوم الرخيصة في الخارج.





وأدت المقاطعة الفلسطينية لمنتجات المزارعين الإسرائيليين إلى تكبدهم خسائر فادحة واحتج المزارعون المحليون على الحكومة لإنهاء الأزمة، فقاموا باصطحاب العجول إلى فناء منزل وزير الدفاع، نفتالي بينيت، في رعنانا، في وقت سابق من هذا الشهر.





وردًا على ذلك، أعلن بينيت يوم الجمعة أنه أمر بوقف جميع المنتجات الزراعية المستوردة إلى إسرائيل ، ابتداءً من يوم الأحد 2 فبراير.





تم اتخاذ قرار الوزير بعد أشهر من المحاولات المتكررة للتفاوض على حل لأزمة الماشية، والتي تسببت في أضرار جسيمة لقطاع تربية الماشية في إسرائيل وانهيار مئات المزارع ". بحسب الصحيفة الإسرائيلة.



