تعليم دمياط: إعلان نتيجة الإعدادية خلال ساعات

حالة من الترقب بين طلاب الشهادة الاعدادية بدمياط وأولياء أمورهم؛ انتظارا لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية، والتى وصفها البعض بأنها تأخرت كثيرا، فقد كان من المنتظر أن تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية، أمس الخميس، حسب تصريحات القائمين علي العملية التعليمية بدمياط.
وأدى انتظار طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول لعام 2019-2020 إلى حالة من القلق، ومن المنتظر أن تظهر النتيجة خلال ساعات فور اعتماد الدكتورة منال عوض للنتيجة وإعلانها للطلاب.
ومن جانبها تنشر "صدى البلد" الرابط الخاص بـ نتيجة الشهادة الاعدادية بدمياط