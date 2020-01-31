ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة برقم الجلوس

حصل موقع صدى البلد على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2020 الترم الأول.





وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2020 الترم الأول اضغط هنا





الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2020 الترم الأول من موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وللحصول على نتيجةمن موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اضغط هنا





واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الاول للشهادة الاعدادية بالقاهرة للعام الدراسي 2019/2020 وبلغت نسبة النجاح في مدارس القاهرة 77,7 % حيث حضر الامتحانات 150929 طالبا وطالبة نجح منهم 117271 .









كما اعتمد محافظ القاهرة نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية ، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100% وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين وعددهم 45 طالب100% ، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الدولية 95 % .





و اعتمد نتيجة امتحان الشهادة الاعداية المهنية وبلغت نسبة النجاح 92,5 % .



