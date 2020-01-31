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تعليم

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة برقم الجلوس

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:26 م
نتيجة الصف الثالث
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020
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ياسمين بدوي - عبد العزيز جمال
حصل موقع صدى البلد على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2020 الترم الأول.

وللحصول على  نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2020 الترم الأول اضغط هنا 

وللحصول على نتيجة  الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2020 الترم الأول من موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اضغط هنا 

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الاول للشهادة الاعدادية بالقاهرة للعام الدراسي 2019/2020 وبلغت نسبة النجاح في مدارس القاهرة 77,7  % حيث حضر الامتحانات 150929  طالبا وطالبة نجح منهم  117271 .


كما اعتمد محافظ القاهرة نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية ، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100% وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين وعددهم 45 طالب100% ، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الدولية  95 %  .

و اعتمد نتيجة امتحان الشهادة الاعداية المهنية وبلغت نسبة النجاح 92,5 % .

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بأنه يمكن للطلاب الحصول علي بيان درجاتهم غدًا من خلال الإنترنت عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg  بإدخال رقم الجلوس .
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