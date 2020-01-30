AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بنسبة نجاح 77.7 %.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية.. فيديو

الخميس 30/يناير/2020 - 01:42 م
المحافظ يعتمد نتيجة
المحافظ يعتمد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020
Advertisements
عبد العزيز جمال
اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بالقاهرة للعام الدراسي 2019 /2020، وبلغت نسبة النجاح في مدارس القاهرة 77,7%، حيث حضر الامتحانات 150929 طالبا وطالبة نجح منهم 117271.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100% وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين وعددهم 45 طالبا 100%، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الدولية 95%.

واعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعداية المهنية وبلغت نسبة النجاح 92,5%.

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على بيان درجاتهم غدًا من خلال الإنترنت عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على مواعيد الامتحانات للعام الدراسى 2019/2020 بـ البحر الأحمر

رفع مياه الأمطار بمحيط مدارس البحيرة استعدادا لامتحانات نصف العام غدا

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع المراحل التعليمية بالبحيرة.. صور

بنسبة نجاح 85.2٪.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2020

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالجيزة

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في الجيزة

ترشيحاتنا

موجة أمطار وشبورة ضبابية.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة.. فيديو

هل حسم النادي الأهلي بطولة الدورى؟.. جماهير القطبين تجيب.. فيديو

حكم تنقيط البول بعد الوضوء والدخول في الصلاة

وضعت مخدرًا له في الشاي.. ضبط سيدة وعشيقها وآخر لتورطهم في قتل زوجها بالسلام

خلص عليه وهخرّجك منها.. التفاصيل الكاملة لمقتل ضحية الاستروكس بـ القطامية.. ووالدته: ابني مات قدام عيني.. فيديو وصور

بعد الحادث المأساوي.. زوجة كوبي براينت تخرج عن صمتها بكلمات مؤثرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقتنصون البسمة من شفاة الأطفال والكبار.. رسالة تخلق حالة خاصة بين جمهور معرض الكتاب

جالسة على البيانو| أول حفل لـ مادونا بعد تعرضها لوعكة صحية

داليا زيادة : لهذا السبب يد ترامب مكبلة تجاه تركيا.. فيديو