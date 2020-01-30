بنسبة نجاح 77.7 %.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية.. فيديو

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بالقاهرة للعام الدراسي 2019 /2020، وبلغت نسبة النجاح في مدارس القاهرة 77,7%، حيث حضر الامتحانات 150929 طالبا وطالبة نجح منهم 117271 .





كما اعتمد محافظ القاهرة نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100% وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين وعددهم 45 طالبا 100%، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الدولية 95%.





واعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعداية المهنية وبلغت نسبة النجاح 92,5%.





وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على بيان درجاتهم غدًا من خلال الإنترنت عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.







