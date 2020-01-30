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تعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2020 الترم الأول .. برقم الجلوس

الخميس 30/يناير/2020 - 04:40 م
نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة
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ياســـمين بدوي - عبد العزيز جمال
حصل موقع صدى البلد على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2020 الترم الاول.


وللحصول على  نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2020 الترم الاول اضغط هنا 



و اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الاول للشهادة الاعدادية بالقاهرة للعام الدراسي 2019/2020 وبلغت نسبة النجاح في مدارس القاهرة 77,7  % حيث حضر الامتحانات 150929  طالب وطالبة نجح منهم  117271 .


كما اعتمد محافظ القاهرة نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية ، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100% وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين وعددهم 45 طالب100% ، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الدولية  95 %  .


و اعتمد نتيجة امتحان الشهادة الاعداية المهنية وبلغت نسبة النجاح 92,5 % .


وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بأنه يمكن للطلاب الحصول علي بيان درجاتهم غدًا من خلال الانترنت عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg  بإدخال رقم الجلوس .

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