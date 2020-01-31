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رياضة

فايلر: جاهزون لمواجهة الهلال.. وأثق في قدرات اللاعبين

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:17 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابو علم
أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق جاهز لمباراة الهلال السوداني، غدًا السبت.

وأضاف فايلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الهلال السوداني، أن فريقه يخوض مباراة الغد؛ بحثًا عن تحقيق الفوز، مؤكدًا أن الأهلي يلعب دائمًا على الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأوضح أن الفريق استعد بشكل جيد للمباراة وجاهز تمامًا لمواجهة بطل السودان؛ من أجل تحقيق الهدف المنشود بالصعود إلى الدور التالي.

وأشار إلى أنه سعيد بمجموعة اللاعبين الموجودين في الأهلي ويثق تمامًا في قدرتهم على تحقيق الفوز، مؤكدًا أنه شاهد العديد من المباريات الخاصة بالمنافس، وتمت دراسته بشكل جيد.

ويلتقي الأهلي نظيره الهلال السوداني في التاسعة مساء غدٍ السبت، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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