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محافظات

مستقبل وطن يفتتح معرض أنتِ عظيمة في كفر الشيخ.. صور

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:44 م
مستقبل وطن يفتتح
مستقبل وطن يفتتح معرض أنتِ عظيمة في كفر الشيخ.. صور
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محمود زيدان

أقام حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف بمحافظة كفر الشيخ، معرضا لمنتجات "أنتِ عظيمة" بمدينة فوة من إنتاج المشروعات الصغيرة التي أقامتها الفتيات والسيدات العظيمات في مركز فوه.

جاء ذلك في إطار المبادرة التى أطلقها الحزب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بالمرأة المصرية وتفعيل دورها فى المجتمع ويأتى ذلك بإشراف النائبة رشا رمضان أمينة المرأة بالأمانة العامة المركزية.

وجاء افتتاح المعرض الذى أقيم بحديقة العائلات بمدينة فوة تحت رعاية المهندس فوزى الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم كبداية لافتتاح معارض أخرى بعدد من المراكز التي تم إقامة مشروعات صغيرة بها ومنها مركزي دسوق وبيلا.

وحضر حفل الافتتاح حنان قنديل أمينة المرأة في الحزب بالمحافظة والحاج عصام الخطيب أمين الحزب بمركز فوة ورحاب صبري أمينة المرأة بالمركز.

 وقالت أميمة الأنصارى أمينة الإعلام بمركز فوه إن المعرض يحتوى على مفروشات وملابس وعطور وشنط ومنظفات ويتم البيع بتخفيضات تصل إلى 35%  وسيستمر لمدة أسبوعين .

ويأتي ذلك في إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعية للاهتمام بالمرأة المصرية وتفعيل دورها ومساعدتها لتبوأ مكانتها المرموقة في المجتمع.


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مستقبل وطن يفتتح معرض أنتِ عظيمة في كفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن يفتتح معرض أنتِ عظيمة في كفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن يفتتح معرض أنتِ عظيمة في كفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن يفتتح معرض أنتِ عظيمة في كفر الشيخ.. صور
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