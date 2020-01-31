بـ الشاي والقهوة.. 5 طرق غير متوقعة للحفاظ على الملابس السوداء

تعد الملابس السوداء من القطع الأساسية في دولاب العديد من الأشخاص، لكن للأسف بسبب بعض الاستخدامات الخاطئة تفقد الملابس السوداء بريقها ورونقها.





وتتعرض سريعا للبهتان وفقدان اللون الأسود، وأشار موقع "wiki how" لـلـ عدة طرق غير متوقعة للحفاظ على الملابس السوداء وتشمل :

- الماء الدافئ يفقد لون الصبغة من الألياف لذلك فإن ألوان الملابس الزاهية والسوداء تميل إلى البهتان عند غسلها في درجات حرارة مرتفعة، بينما غسل هذه الملابس بماء بارد يؤدي إلى الحفاظ على الصبغة لفترة أطول.





- يجب استخدام أقصر دورة غسيل عند تنظيف الملابس السوداء، كما يجب تقليل عدد مرات غسلها خاصة أن الملابس السوداء من الألوان التى تتحمل الاتساخات ولا تظهر فيها بشكل كبير.





- يمكن الحفاظ على صبغة الملابس السوداء، عن طريق غلي كوبين من القهوة أو الشاى الأسود، ثم اضافتهما إلى دورة الشطف فى الغسالة مباشرةً بعد انتهاء دورة غسيل الملابس، ويُستخدم كل من الشاي الأسود والقهوة كصبغة طبيعية، تقوى لون الملابس السوداء وتزيد من عمقها.





- أضف نصف كوب من الملح إلى دورة الغسيل مع الملابس السوداء، ما يساعد على منع تسرب الصبغة.





- أضف القليل من الخل، كوب مثلًا مع الملابس السوداء في الغسالة مباشرةً ولا تضفه إلى مكان المسحوق، ما يعمل على الحفاظ على الألوان السوداء، وتثبيته بشكل أكبر، كما يفيد الخل فى تنعيم الأقمشة.