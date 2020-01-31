مصرع طفلين غرقا في البحر اليوسفي ونجاة والدتهما ببني مزار شمال المنيا

لقي طفلان مصرعهما غرقا في البحر اليوسفي بقرية ساقولا ببني مزار شمال المنيا، بينما تمكن الصيادون من انقاذ والدتهما والتي قامت بالقائهما في البحر اليوسفي لخلافات مع زوجها.

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تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، بلاغا من أهالي قرية ساقولا بمركز بني مزار ، بقيام ربة منزل بإلقاء نفسها وطفلين بمجرى البحر اليوسفي.

انتقل مأمور مركز شرطة بني مزار، على رأس قوة ترافقه فرق الإنقاذ النهري، حيث تبين قيام مروةه. ص. ع، 30 سنة، ربة منزل وحاصلة على دبلوم فني، بإلقاء نفسها وطفليها محمد 9 سنوات وكمال 6 سنوات في مجرى البحر اليوسفي بالقرية وتمكن الصيادون في انقاذها من الغرق، فيما لقي الطفلان مصرعهما غرقا.

تمكنت فرق الإنقاذ البحري من استخراج جثتي الطفلتين، وإيداعهما مشرحة مستشفى بني مزار العام.

وكشفت التحريات الأولية عن وجود خلافات بين الزوجة وأهل زوجها بسبب رغبتها في إقامة منزل منفصلة عن أسرة زوجها الذي يعمل بالسعودية، وأنها ذهبت إلى أسرة زوجها لاصطحاب طفليها لرؤيتهما وأثناء مرورها أمام مجرى البحر اليوسفي قامت بدفع طفليها وألقت نفسها خلفهما.