رد فعل الملياردير بيل جيتس على زواج ابنته من الشاب المصري

إنه بالفعل "الرجل الأسعد والأكثر حظًا في العالم".. فقد خطف الشاب المصري «نايل نصار» قلب ابنة أغنى رجل في العالم، وأومأت بالموافقة على عرض زواجه وسط تهاني الوالدين.





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علق الملياردير الأمريكي «بيل حيتس» مؤسس عملاق التكنولوجيا شركة «مايكروسوفت» على صورة نشرتها ابنته «جينيفر» برفقة حبيبها المصري «نايل» بعدما قبلت عرض زواجه.





وأشار بيل جيتس إلى فرحته بعلاقة الثنائي الجميلة قائلًا: "أنا سعيد للغاية.. تهانينا"، فيما علقت والدتها «ميليندا جيتس» وراءه مباشرة: "أشعر بالسعادة الشديدة من أجلك أنت ونايل"، مباركين للثنائي زواجهما وسط سعادة عارمة وكيد "للعُزال"، حيث أثارت علاقتهما ضجة كبيرة في مصر والعالم مؤخرًا لارتباط شاب عربي مصري بابنة أغنى رجل في العالم.





كانت جينيفر قد كتبت تحت صورتهما على انستجرام معبرة عن فرحتها الغامرة بطلب نايل يدها للزواج قائلة: "نايل أنت فريد من نوعك.. لقد فاجأتني في واحد من أفضل الأماكن التي شعرنا فيها بالحب سويًا".





وأضافت: "لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتنا معًا، نتعلم، نكبر، نضحك، ونحب بعضنا البعض.. أقول نعم مليون مرة".





كان نايل قد أشار لـ جين في الصورة التي جمعتهما قائلًا: "لقد قالت نعم.. إنني الرجل الأسعد حظًا في العالم.. جين أنت بالنسبة لي كل شئ وأكثر مما تخيلت بكثير".



