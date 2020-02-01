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رياضة

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة تحذيرية لـ كارتيرون

السبت 01/فبراير/2020 - 02:15 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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القسم الرياضي
حرص رئيس نادي الزمالك، على تحذير الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، من الحديث عن مواجهة الترجي التونسي في مباراة السوبر الأفريقي المقرر لها يوم 14 فبراير المقبل في قطر.

و قال "كارتيرون" خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم، للحديث عن مواجهة أول أغسطس، أنه سيخوض مباراة بطل أنجولا، من أجل التجهيز لمواجهة السوبر خاصة.
 
واضاف كارتيرون ان الزمالك ضمن التأهل بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي.

وأكد مصدر داخل النادي، أن رئيس النادي أجرى اتصال هاتفي بالمترجم أحمد شعبان في أنجولا.

واضاف المصدر ان رئيس النادي طلب من المترجم بإبلاغ المدير الفني بعدم الحديث مرة أخرى عن مباراة السوبر أمام الترجي خاصة وأن الزمالك مازال موقفه ثابت بعدم خوض المباراة نظرا لإقامتها في قطر.

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