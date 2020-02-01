محسن محيي الدين: كنت بتعامل مع يوسف شاهين راس براس

كشف الفنان محسن محيي الدين، تفاصيل وأسرار جديدة عن حياته الشخصية والفنية، معتبرًا أن فترة توقفه عن التمثيل الأفضل فى حياته.





وأشار "محيي الدين" خلال حواره مع الإعلامى محمود سعد، ببرنامج "باب الخلق" المذاع على شاشة "النهار"، إلى أنه جمعته علاقة قوية وكبيرة مع يوسف شاهين، حيث عمل معه 4 أفلام، بالإضافة لعدد من الأفلام مع الفنانة فاتن حمامة، والمليجى وفريد شوقى، ويسرا وغيرهم من النجوم.





وواصل: "الفن ليس للتسالى أو الترفيه، ولكنه يمس المشاعر والفكر، ويجسد الأشخاص، وكنت بتعامل مع يوسف شاهين راس براس، هو بثقافته وأنا بفطرتي".





وتابع :"أرى أن الإنسان يجب أن يمر على عدد من المراحل وكل مرحلة يجب أن يتعلم منها، وإلا سيكون المحصلة صفر".