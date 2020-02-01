AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محسن محيي الدين: كنت بتعامل مع يوسف شاهين راس براس

السبت 01/فبراير/2020 - 12:42 ص
الفنان محسن محيي
الفنان محسن محيي الدين
Advertisements
حمزة شعيب

كشف الفنان محسن محيي الدين، تفاصيل وأسرار جديدة عن حياته الشخصية والفنية، معتبرًا أن فترة توقفه عن التمثيل الأفضل فى حياته.


وأشار "محيي الدين" خلال حواره مع الإعلامى محمود سعد، ببرنامج "باب الخلق" المذاع على شاشة "النهار"، إلى أنه جمعته علاقة قوية وكبيرة مع يوسف شاهين، حيث عمل معه  4 أفلام، بالإضافة لعدد من الأفلام مع الفنانة فاتن حمامة، والمليجى وفريد شوقى، ويسرا وغيرهم من النجوم.


وواصل: "الفن ليس للتسالى أو الترفيه، ولكنه يمس المشاعر والفكر، ويجسد الأشخاص، وكنت بتعامل مع يوسف شاهين راس براس، هو بثقافته وأنا بفطرتي".


وتابع :"أرى أن الإنسان يجب أن يمر على عدد من المراحل وكل مرحلة يجب أن يتعلم منها، وإلا سيكون المحصلة صفر".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صدى البلد في منزل نبيلة عبيد.. نجمة مصر الأولى: هذه أسرار الراقصة والسياسي.. المرأة والساطور قصة حقيقية.. ولهذا السبب لجأت لـ إحسان عبد القدوس.. فيديو

رمضان عبدالمعز: الله أمرنا بكتابة الديون والإشهاد لأن البعض يغير أقواله

فيلم "احكيلي" ينطلق بسينما زاوية بحضور فني كبير

بعد ظهوره بصحبة ابنة زوجته.. أحمد الفيشاوي يتعرض لهجوم عنيف.. شاهد

في ذكرى ميلاد يوسف شاهين.. لماذا رفض محسن محيى الدين حضور جنازته

ترشيحاتنا

أول فيديو لحادث وفاة خالد بشارة الرئيس التنفيذي لـ أوراسكوم | شاهد

وفاة عروس بالسرطان قبل حفل زفافها من حبيب الطفولة بساعات.. شاهد

بسبب مباراة مصر.. عقوبة قاسية من الاتحاد الإفريقي لليد ضد تونس

أضيفي السكر للشامبو وشاهدي بنفسك ماذا يحدث لـ شعرك

ابنة الراحلة ماجدة تكشف عن عدد زيجات أمها.. فيديو

سلمان خان يفقد أعصابه.. نجم بوليوود يعتدي على أحد معجبيه في المطار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رد فعل الملياردير بيل جيتس على زواج ابنته من الشاب المصري

لقطات من المران النهائي للأهلي استعدادا للهلال السوداني

سيدة تختنق حتى الموت أمام ابنتها أثناء تناول الطعام.. وهذه آخر كلماتها