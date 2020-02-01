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اقتصاد

عيار 21 يسجل 694 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 1-2-2020

السبت 01/فبراير/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
واصلت أسعار الذهب الاستقرار في مستهل تعاملات اليوم السبت 1-2-2020، وسجل أعلى سعر للجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحلات الصاغة اليوم 694 جنيها للجرام الواحد بحسب موقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص في أسعار المعدن النفيس.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلى فئة بمحلات الصاغة في تعاملات اليوم لـ793 جنيها. 

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 لنحو 595 جنيها، وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 حوالي 463 جنيه اليوم.


ووصل سعر الجنيه الذهب لـ 5552 جنيها وأوقية الذهب بـ24.7 جنيها و كيلو الذهب 793.143 جنيها.
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