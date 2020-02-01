عيار 21 يسجل 694 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 1-2-2020

واصلت أسعار الذهب الاستقرار في مستهل تعاملات اليوم السبت 1-2-2020، وسجل أعلى سعر للجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحلات الصاغة اليوم 694 جنيها للجرام الواحد بحسب موقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص في أسعار المعدن النفيس.





ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلى فئة بمحلات الصاغة في تعاملات اليوم لـ793 جنيها.





ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 لنحو 595 جنيها، وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 حوالي 463 جنيه اليوم.







