الدولار يسجل 15.74 جنيها للشراء.. أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 1-2-2020

استقرت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، السبت، 1-2- 2020، أمام الجنيه، حيث استقر سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى، وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.





وفيما يلي نستعرض سعر الدولار، اليوم، السبت 1-2- 2020، وأسعار العملات الأجنبية:





سعر الدولار والعملات الأجنبية

سعر الدولار الأمريكي





سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، السبت، شراءً 15.74 جنيها، وبيعا 15.84 جنيها.





سعر اليورو​





بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، السبت، شراءً 17.32 جنيها، وبيعا 17.44 جنيها.





سعر الجنيه الإسترليني​





أما سعر الجنيه الإسترليني​ اليوم، السبت، فقد سجل شراءً 20.50 جنيها، وبيعا 20.62 جنيها.





الفرنك السويسري​





وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، السبت، شراءً 16.19 جنيها، وبيعا 16.30 جنيها.

سعر الـ 100 الين اليابانى





أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، السبت، فقد سجل شراءً 14.43 جنيها، وبيعا 14.53 جنيها.





سعر اليوان الصينى



