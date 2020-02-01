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تعليم

بوفد من 122 طالبة.. جامعة أسيوط تشارك فى أسبوع شباب الفتيات بالفيوم

السبت 01/فبراير/2020 - 10:49 ص
جامعة اسيوط
جامعة اسيوط
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إيهاب عمر

فوض الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، نائبه الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لترأس وفد الجامعة المشارك فى وقائع أسبوع شباب فتيات الجامعات المصرية الخامس والمنعقد بجامعة الفيوم فى الفترة من 31 يناير إلى 6 فبراير القادم، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم وحشد من رؤساء الجامعات المصرية ونوابهم، وبمشاركة حوالى 3500 طالبة من 25 جامعة مصرية.

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وقال الدكتور شحاتة غريب إن حرص جامعة أسيوط فى أسبوع شباب فتيات الجامعات المصرية الخامس يأتي فى إطار حرصها على المشاركة فى جميع اللقاءات القمية التى تنعقد بشتى الجامعات المصرية من أجل دعم الأنشطة الطلابية فى مختلف المجالات.


وأضاف نائب رئيس جامعة أسيوط أن وفد جامعة أسيوط يضم أكثر من 122 طالبة من مختلف كليات الجامعة إلى جانب هيئة الإشراف، حيث من المقرر أن يشارك الوفد فى  العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية والعلمية، بالإضافة إلى نشاط الجوالة والخدمة العامة.

 

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