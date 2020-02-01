أكاديمية البحث العلمي: عقد ورشة العمل المصرية الروسية الثالثة في فبراير

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، بالتعاون مع سفارة جمهورية بيلاروسيا في القاهرة، عقد ورشة العمل المصرية الروسية الثالثة فى القاهرة فى الشهر الجاري على هامش زيارة رئيس بيلاروسيا والوفد المرافق له للقاهرة، حيث سيرافق رئيس بيلاروسيا فى الزيارة رئيس أكاديمية بيلاروسيا للعلوم وعدد من العلماء.









وكان استقبل د.محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا صباح يوم الخميس الماضي السفير سيرجى تيرتنتييف، سفير جمهورية بيلاروسيا في القاهرة، حيث ناقش الجانبان مدي تقدم المشروعات المشتركة الجارية بين أكاديمية البحث العلمى وأكاديمية بيلاروسيا للعلوم.





وأجريت مباحثات ثنائية من أجل تطوير التعاون بين الطرفين، حيث تم بحث إمكانية زيادة عدد المشروعات المشتركة وأن تمتد المشروعات لتشمل مجالات متعددة مثل الهندسة الزراعية، علوم المواد الجديدة والسبائك ونقل وتوطين التكنولوجيا ومعالجة المياه.





كما بحث إمكانية إقامة مشروعات كبرى مشتركة لدعم شباب الباحثين في البلدين، حيث أبدى السفير البيلاروسى اعجاب بيلاروسيا بتجربة مصر فى منتدى شباب العالم.



