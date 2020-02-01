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تعليم

انطلاق أسبوع الطلاب الوافدين بجامعة قناة السويس.. اليوم

السبت 01/فبراير/2020 - 10:01 ص
جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس
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نهلة الشربيني
تبدأ اليوم جامعة قناة السويس ، أسبوع الطلاب الوافدين الذي يستمر من 1 لـ 4 فبراير بحضور عدد كبير من الطلاب الوافدين، من دول العالم بمختلف الجنسيات للدراسة في مصر.



وكان صبحي حسانين ، رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، أكد أن أسبوع الطلاب الوافدين الرياضي بالتعاون مع قطاع الأنشطة والاتحاد الرياضي والإدارة المركزية للوافدين بجامعة قناة السويس في الأنشطة الرياضية خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير المقبل.

وأضاف "حسانين" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن الأسبوع سيشهد أنشطة رياضية ومسابقات هامة للطلاب والتي يتم الاستعداد لها حاليا.

وشهد العام الدراسي الحالي زيادة عدد الطلاب الوافدين الملتحقين بالجامعات المصرية من 8000 طالب خلال العام الدراسي 2018/ 2019 إلى 12500 طالب خلال العام الدراسي 2019/ 2020، ومازال متاحا التقديم لبرامج الدراسات العليا وبرامج الساعات المعتمدة بالجامعات المصرية، فمن المتوقع زيادة عدد الطلاب الوافدين خلال العام المقبل إلى 20000 طالب".

فيما أكدت الدكتورة رشا كمال القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين أن المنظومة شهدت تطورات هائلة في ضوء تكليفات  الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أطلقت خطوات هامة للترويج للتعليم المصرى، في محاولة لجذب الطلاب الأجانب للدراسة فى مصر.

وأوضحت كمال أن الوزارة أطلقت هذا العام تطبيق "ادرس فى مصر"؛ والذي كان بمثابة مساعدة كبيرة للطلاب الراغبين فى الدراسة بمصر من جميع أنحاء العالم فى التعرف على المؤسسات التعليمية، وذلك لما يشمله التطبيق من بيانات لجميع مؤسسات التعليم العالى المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالى المصرية والتى تشمل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والكليات والمعاهد التكنولوجية والمعاهد العليا.

وأكدت  قيام الوزارة بميكنة العمل داخل الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، وتوفير وحدة مصرفية لإنهاء كافة المعاملات المالية، وفتح فرع لمكتب الجوازات والهجرة والجنسية، فضلا عن تواجد دائم لشركة سياحة، وإنشاء موقع إلكتروني لتسجيل الطلاب عليه.
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