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رياضة

أستون فيلا يتطلع للثأر من بورنموث في الدوري الإنجليزي.. اليوم

السبت 01/فبراير/2020 - 10:56 ص
تريزيجيه والمحمدي
تريزيجيه والمحمدي
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إسراء أشرف
يحل فريق أستون فيلا الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه"، ضيفًا على نظيره بورنموث، اليوم، السبت، في تمام الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة رقم 25 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ويدخل أستون فيلا مواجهة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا قاتلًا (2-1) على ليستر سيتي، بقيادة الثنائي المصري تريزيجيه والمحمدي، بنصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ليتأهل الفيلانز إلى المباراة النهائية لملاقاة مانشستر سيتي.

ويتطلع أستون فيلا للثأر من بورنموث، بعدما خسر أمامه 2-1 في لقاء الدور الأول على ملعب "فيلا بارك"، كما أنه يحتاج إلى الثلاث نقاط لتحسين موقفه في جدول الترتيب وتجنب الهبوط.

ويحتل أستون فيلا المركز السادس عشر في ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 25 نقطة، متفوقًا على بورنموث الذي يحتل المركز الـ18 برصيد بـ نقطتين فقط.

ويلتقي اليوم أيضًا، ليستر سيتي مع تشيلسي في تمام الثانية والنصف ظهرًا، قبل أن يلتقي ليفربول مع ساوثهامبتون، ونيوكاسل يونايتد مع نورويتش سيتي، ووست هام مع برايتون، وواتفورد مع إيفرتون، وكريستال بالاس مع شيفيلد يونايتد في تمام الخامسة مساءً، فيما يستضيف مانشستر يونايتد نظيره وولفرهامبتون في تمام السابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
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