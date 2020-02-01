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أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يكلف ٣ شخصيات بمناصب هامة.. تعرف عليهم

السبت 01/فبراير/2020 - 02:07 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى و علاء المنياوى
في إطار الاعتماد على الخبرات في المجال السياحي و تفعيل دفع العمل بوزارة السياحة والآثار، أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار  قرارا بتكليف كل من ريهام وحيد الدين للعمل مستشارا لوزير السياحة والآثار للترويج السياحي، وماجد أبو سديرة للعمل رئيس الإدارة المركزية للسياحة الدولية، وإيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية. 

وقد تدرجت ريهام وحيد الدين في العديد من الوظائف بدولاب العمل الوظيفي مما اكسبها خبرة في مجال القطاع السياحي حيث عملت بادارة العلاقات السياحية بالهيئة العامة للتنشيط السياحي، و مدير للمكتب السياحي في بروكسل والمشرف على دول البنلوكس، ثم مدير ادارة العلاقات العامة الدولية بالهيئة، والمستشار السياحي في مكتب الهيئة بباريس و المشرف على فرنسا والسوق الاسباني و البرتغالي.

وقد بدا السيد أبوسديرة، العمل بوزارة السياحة كعضو بوحدة الإعلام السياحي الدولي التابعة لمكتب الوزير، ثم تدرج بالوظائف حيث تم تعيينه ملحق سياحي لسفارة مصر في اسبانيا و مستشارا سياحيا ومديرا للمكتب السياحي المصري في كل من إسبانيا والبرتغال عام ثم مستشارا للوزير للتسويق في اسبانيا وأمريكا اللاتينية وعضو فني بالمكتب الفني للوزير.

أما السيدة إيمان فتدرجت فى العديد من الوظائف  من  المستشار السياحى بمكتب بباريس والمشرف على السوق الاسبانى والبلجيكى، وملحق سياحى بالمكتب السياحي بباريس وعضو فى  الإدارة العامة للاتصال السياسي والإعلامي.

وزير السياحة والآثار يكلف ٣ شخصيات بمناصب هامة.. تعرف عليهم
وزير السياحة والآثار يكلف ٣ شخصيات بمناصب هامة.. تعرف عليهم
وزير السياحة والآثار يكلف ٣ شخصيات بمناصب هامة.. تعرف عليهم
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