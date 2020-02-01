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رياضة

خلفا لـ ميدو.. أمونيكي مدرباً لمصر للمقاصة حتى نهاية الموسم

السبت 01/فبراير/2020 - 05:05 م
أمونيكي
أمونيكي
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القسم الرياضي
تعاقد نادي مصر للمقاصة برئاسة محمد عبد السلام، مع إيمانويل أمونيكي، لتولي المهمة الفنية للفريق، حتى نهاية الموسم الجاري.

وحلّ "أمونيكي" مكان أحمد حسام ميدو، مدرب المقاصة السابق، والذي تمت إقالته بسبب تراجع مستوى الفريق تحت قيادته.

وقاد جمال عمر، فريق مصر للمقاصة بشكل مؤقت، أمام طلائع الجيش، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري.

وستكون أول مباراة لأمونيكي نجم الزمالك الأسبق، وصاحب الـ49 عامًا، أمام مضيفه سموحة، بعد غدٍ الإثنين، بالجولة رقم 16 من الدوري الممتاز.

ويحتل المقاصة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب فرق الدوري المصري، برصيد 12 نقطة من 15 مباراة.

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