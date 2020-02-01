محافظ كفر الشيخ يتفقد الأعمال النهائية لموقف القاهرة الجديد..صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأعمال النهائية لموقف القاهرة الجديد، والذي سيكون بديلًا لموقف القاهرة والغربية بمجمع المواقف.





يأتي هذا في إطار خطة للقضاء على الزحام المروري وتوسعة الطريق بطريق مجمع المواقف بمدينة كفر الشيخ وربط الطريق الدولي بمحور 30 يونيو (مدخل كفر الشيخ الرئيسي).





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ووجه محافظ كفر الشيخ بسرعة إنجاز الأعمال حتى يتم افتتاح الموقف قريبًا والقضاء على التكدس المروي بمنطقة مجمع المواقف، مشددًا بتوصيل جميع المرافق، ونهو الأعمال بأسرع وقت، مع الدقة والجودة عند استلام العمل النهائي للموقف.





جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس المركز والمدينة، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة مرور كفر الشيخ، والعقيد سامح العزب، وكيل إدارة المرور.





جدير بالذكر أن موقف القاهرة الجديد يقع بجوار موقف أتوبيس شركة وسط وشرق الدلتا الجديد، ويضم 40 "باكية" مصممة بأحدث المواصفات لإنشاء المواقف الحديثة، وسيتم افتتاح موقف الأتوبيسات الجديد وموقف القاهرة والغربية في وقت واحد.