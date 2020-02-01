الصحة تنظم قافلة طبية شاملة لأهالي بيلا في كفر الشيخ.. صور

نظمت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، اليوم، قافلة طبية شاملة لأهالي مدينة بيلا، وذلك بالمدرسة الثانوية الزراعية ببيلا؛ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة والكشف على المواطنين بالمجان.





وتأتي هذه القافلة الطبية تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة.





وشارك في أعمال هذه القافلة الطبية الشاملة، التي شملت العديد من التخصصات، 12 طبيبًا، و15 من هيئة التمريض، و12 صيدليًا، و6 إداريين، و6 تسجيل بيانات، و6 إحصائيين، و7 مشرفين و3 "معمل ".

وشهدت القافلة إقبالًا كبيرًا من مواطني بيلا، الذين أجريت لهم الكشوفات الطبية والفحوصات اللازمة، وصرف الأدوية لهم بالمجان، مشيدين بمستوى الخدمة الطبية المتميزة بالقافلة.

ومن جانبه، تفقد أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال القافلة الطبية، موجهًا بتسيير كافة الإجراءات اللازمة لإنجاح هذه القافلة التي تستمر علة مدار يومين.





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