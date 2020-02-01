متحف للأطفال وعرض مجموعة توت عنخ آمون.. تعرف على قاعات المتحف الكبير.. فيديو

قالت منة هيكل، مهندسة بالشركة الاستشارية للمتحف المصري الكبير : إن البهو العظيم للمتحف به تمثال رمسيس الثاني، مشيرة إلى أنه مقسم إلى مبنيان المؤتمرات ومبنى المتحف.





وأضافت "منة" في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج" صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن " المتحف الرئيسي مقسم لـ 6 شرائح طولية بداية من الدرج العظيم على مساحة 5 ألاف متر مربع وصولا إلى منصة الأهرامات".





وتابعت:" قاعات توت عنخ امون مساحتها 7 آلاف متر مربع والمجموعة الاثرية لتوت عنخ آمون مكونة من 5 آلاف قطعة".





وأكملت منة هيكل:" قاعات العرض الدائم مرتبطة بالحضارة الفرعونية من الأسرة القديمة ما قبل التاريخ وحتى الإغريق والومان ومقامة على مساحة 20 ألف متر مربع".





ولفتت منة هيكل إلى أنه تم إنشاء متحف للطفل في المتحف ويعرض به مستنسخات آثار كي تتاح الفرصة للأطفال بالتعرف على الحضارة الفرعونية ".



