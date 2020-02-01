AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

متحف للأطفال وعرض مجموعة توت عنخ آمون.. تعرف على قاعات المتحف الكبير.. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 06:49 م
المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
Advertisements
هاني حسين
قالت منة هيكل،  مهندسة بالشركة الاستشارية للمتحف المصري الكبير:  إن البهو العظيم للمتحف به تمثال رمسيس الثاني، مشيرة إلى أنه مقسم إلى مبنيان المؤتمرات ومبنى المتحف. 

وأضافت "منة"  في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج" صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن " المتحف الرئيسي مقسم لـ 6 شرائح طولية بداية من الدرج العظيم على مساحة 5 ألاف متر مربع  وصولا إلى منصة الأهرامات".

وتابعت:"  قاعات توت عنخ امون مساحتها 7 آلاف متر مربع  والمجموعة الاثرية لتوت عنخ آمون مكونة من 5 آلاف قطعة".

وأكملت منة هيكل:" قاعات العرض الدائم مرتبطة بالحضارة الفرعونية من الأسرة القديمة ما قبل التاريخ وحتى الإغريق والومان ومقامة على مساحة 20 ألف متر مربع".

ولفتت منة هيكل إلى أنه تم إنشاء متحف للطفل في المتحف ويعرض به مستنسخات آثار  كي تتاح الفرصة للأطفال بالتعرف على الحضارة الفرعونية ".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل الافتتاح.. مدبولى يطالب بسرعة تطوير منطقة المتحف المصري الكبير

الآثار: إنجاز 94٫5% من أعمال المتحف المصري الكبير.. ونقل 50 ألف قطعة إليه

استعدادا للافتتاح.. رئيس الوزراء يتفقد المتحف المصري الكبير.. ويوجه بضرورة وضع برنامج زمني للأعمال المتبقية.. ووزير الأثار يؤكد: إنجاز 94٫5% من حجم الأعمال.. ومراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة في التصميم

"جينيس" سجلت الحدث.. توت عنخ آمون يحقق رقما قياسيا جديدا.. رسم قناع الملك بـ 7260 كوب قهوة ..فيديووصور

فيديوجراف| أكواب القهوة تدخل توت عنخ آمون موسوعة جينيس

قناع توت عنخ آمون يدخل موسوعة جينيس .. تعرف على التفاصيل

ترشيحاتنا

بعد تصدره تويتر .. تعرف على وسيم يوسف

مفاجأة.. الأهلي السعودي يقيل مدرب الزمالك الأسبق

أخبار الفن.. نانسي عجرم متهمة بالسرقة.. قضية آداب لفنانة شهيرة.. عمرو دياب ودينا الشربيني يثيران الجدل

بعد وفاة نجل الإعلامية مروة ميمي..أشياء احذر على أطفالك الاقتراب منها

بـ التريكو الفوشيا.. روبى بإطلالة شتوية تبهر متابعيها

زوج الصحفية رحاب بدر: فيه حرامي قتلها هي منتحرتش.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجماهير تتوافد وتهتف قبل لقاء الأهلي: هلال هلال.. يا ستار.. صور

بعد تصدرها جوجل.. شاهد أفضل إطلالات ميس حمدان

سعر سينوفا senova اليوم في مصر بعد تراجع الأسعار.. صور