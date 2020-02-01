AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

توجيه الإضاءة نحو تمثال رمسيس في بهو المتحف الكبير.. اعرف الطريقة

السبت 01/فبراير/2020 - 06:54 م
المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
Advertisements
هاني حسين
قال عماد مدحت المدير التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، إنه يتم جلب قطع أثرية جديدة إلى المتحف المصري الكبير من المتحف المصري بالتحرير ومن الأقصر.

وأضاف  عماد مدحت في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج" صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بدأنا في توزيع القطع الأثرية الثقيلة على الدرج العظيم داخل المتحف".

وتابع عماد مدحت: "حائط الأهرامات هو أول ما يقابل الزائر فور دخول المتحف المصري الكبير وعليها أسماء كل ملوك مصر، ثم تمثال رمسيس".

وأكمل عماد مدحت: "تم تصميم سقف البهو العظيم داخل المتحف بطريقة كي يكون هناك انعكاس الإضاءة بشكل كامل على تمثال رمسيس".

ولفت عماد مدحت:"  تم بحث توزيع القطع الأثرية على الدرج العظيم كي يتمكن  الزائرون من رؤيتها بكل وضوح".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حتى 16 طنا .. تفاصيل نقل 309 قطع آثار إلى المتحف المصري الكبير

قبل الافتتاح.. مدبولى يطالب بسرعة تطوير منطقة المتحف المصري الكبير

الآثار: إنجاز 94٫5% من أعمال المتحف المصري الكبير.. ونقل 50 ألف قطعة إليه

ملوك وآلهة مصر القديمة يصلون إلى المتحف المصري الكبير..صور

ملوك وآلهة مصر.. المتحف الكبير يستقبل 356 قطعة أثرية من متحف التحرير.. صور

5 آلاف زائر يوميا.. إنشاء مسلة معلقة في المتحف المصري الكبير.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد فيديو رقص.. ميس حمدان مطلوبة على جوجل بسبب جوهرة

لم تحترم كوكب الشرق.. قصة إنجي خوري صاحبة الفيديوهات الفاضحة التي أغضبت اللبنانيين

النقض تقضى بقبول طعن عبد المنعم أبو الفتوح وابنه و6 آخرين ضد ادراجهم على قوائم الإرهاب

في عيد ميلاد آخر العنقود في عائلة «العيال كبرت».. سر بكاء نادية شكري وأسباب طلاقها 3 مرات من فنان شهير

انخفاض أسعار الذهب 8.5 جنيه في الجرام بأول تعامل أسبوعي

ملفتة وجريئة.. 20 صورة تكشف عن إطلالات فيفي عبده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجماهير تتوافد وتهتف قبل لقاء الأهلي: هلال هلال.. يا ستار.. صور

بعد تصدرها جوجل.. شاهد أفضل إطلالات ميس حمدان

سعر سينوفا senova اليوم في مصر بعد تراجع الأسعار.. صور