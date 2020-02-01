توجيه الإضاءة نحو تمثال رمسيس في بهو المتحف الكبير.. اعرف الطريقة

قال عماد مدحت المدير التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير ، إنه يتم جلب قطع أثرية جديدة إلى المتحف المصري الكبير من المتحف المصري بالتحرير ومن الأقصر.





وأضاف عماد مدحت في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج" صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بدأنا في توزيع القطع الأثرية الثقيلة على الدرج العظيم داخل المتحف".





وتابع عماد مدحت: "حائط الأهرامات هو أول ما يقابل الزائر فور دخول المتحف المصري الكبير وعليها أسماء كل ملوك مصر، ثم تمثال رمسيس".





وأكمل عماد مدحت: "تم تصميم سقف البهو العظيم داخل المتحف بطريقة كي يكون هناك انعكاس الإضاءة بشكل كامل على تمثال رمسيس".





ولفت عماد مدحت:" تم بحث توزيع القطع الأثرية على الدرج العظيم كي يتمكن الزائرون من رؤيتها بكل وضوح".



