توجيه الإضاءة نحو تمثال رمسيس في بهو المتحف الكبير.. اعرف الطريقة

قال عماد مدحت المدير التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، إنه يتم جلب قطع أثرية جديدة إلى المتحف المصري الكبير من المتحف المصري بالتحرير ومن الأقصر.
وأضاف عماد مدحت في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج" صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بدأنا في توزيع القطع الأثرية الثقيلة على الدرج العظيم داخل المتحف".
وتابع عماد مدحت: "حائط الأهرامات هو أول ما يقابل الزائر فور دخول المتحف المصري الكبير وعليها أسماء كل ملوك مصر، ثم تمثال رمسيس".
وأكمل عماد مدحت: "تم تصميم سقف البهو العظيم داخل المتحف بطريقة كي يكون هناك انعكاس الإضاءة بشكل كامل على تمثال رمسيس".
ولفت عماد مدحت:" تم بحث توزيع القطع الأثرية على الدرج العظيم كي يتمكن الزائرون من رؤيتها بكل وضوح".