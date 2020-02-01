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رياضة

20 لاعبا في قائمة سموحة لمواجهة المقاصة

السبت 01/فبراير/2020 - 06:49 م
سموحة
سموحة
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حسام الحارتي
أعلن حمادة صدقى المدير الفنى لنادي سموحة عن اختيار" 20" لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة مصر المقاصة المقرر لها يوم الإثنين المقبل بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ضمت القائمة كلا من : الهانى سليمان ، عمر صلاح ، أحمد الشيخ ، محمد كوفى ، رجب نبيل ، محمد عبد المنعم ، كريم يحيى، أحمد أبو الفتوح،   شريف رضا ، أحمد حمص ، يوسف ديوب ، محمد الترهونى ، إسلام جمال ، صلاح محسن ، حسام حسن ، ناصر ماهر ، فوزى الحناوى ، أحمد مكى ، محمد نادى ، محمد طلعت .

يدخل سموحة المباراة وهو فى المركز الثامن برصيد 20 نقطة  من جدول ترتيب الدوري المصري ويأمل في تحقيق الفوز في المباراة القادمة .
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