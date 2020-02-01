20 لاعبا في قائمة سموحة لمواجهة المقاصة

صدقى المدير الفنى لنادي سموحة عن اختيار" 20" لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة مصر

المقرر لها يوم الإثنين المقبل بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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