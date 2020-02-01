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برلمان

وزير الاتصالات يعلن عن إقامة أول جامعة لتكنولوجيا المعلومات على مستوى أفريقيا

السبت 01/فبراير/2020 - 08:21 م
عمرو طلعت، وزير الاتصالات
عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
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ماجدة بدوى

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة تعمل على تأسيس مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقام على مساحة ٢٢٠ فدان، تنتهي المرحلة الأولى منها العام الحالي، وتشتمل على  مجال البحوث والتطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي، وبحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنشاء مركز للتدريب، والتكنولوجيات المساعدة، لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر عدد من التطبيقات التكنولوجية المختلفة، وأكاديمية لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشمل كذلك إنشاء  أول جامعة من نوعها في الوطن العربي وأفريقيا لتكنولوجيا المعلومات، والتي تعد  أول جامعة معلوماتية في الوطن العربي.

وأضاف الوزير، أن الوزارة تعمل على توفير كل عناصر صناعة  الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة الاقتصاد المصري، وفي النهاية المواطن المصري، موضحًا أنه لا يمكن إتمام المشروعات دون وجود بنية تحتية قوية في الاتصالات والإنترنت.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الثامنة التى يعقدها حزب مستقبل وطن الأن، لمناقشة دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بناء مصر الرقمية، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات.

وأوضح طلعت، أن سرعة الإنترنت في مصر بلغت ميجا بايت في الثانية في ٢٠١٨،  حيث كانت تحتل مصر المركز ال 40 على مستوى أفريقيا، من بين 44 دولة، إلى أن تم الاستثمار في مجال البنية التحتية للإنترنت،  بمبلغ مليار و600 مليون دولار، بنا يعادل 30 مليار جنيه، لتحتل مصر المركز السادس في ديسمبر 2019، وتصبح السرعة ٢٦.٥ ميجابايت في الثانية.

 

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