بعد انتشارها في الصين.. طرق الوقاية من انفلونزا الطيور

H5n1 سلاله جديدة شديدة الخطورة من فيروس "h1n1" المسبب لانفلونزا الطيور اعلن مسؤلون انتشارها مسئولون صينيون اليوم، تزامنا مع انتشار فيروس كورونا الذى اسفر عن وفاة أكثر من 300 شخص بحسب الأرقام الرسمية، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 11 ألف و791 حالة.





طرق الوقاية من فيروس h5n1:





- نظافة اليدين

غسل اليدين بانتظام بالماء الدافئ والصابون قبل وبعد استخدام دورة المياه، وقبل وبعد تناول الطعام ، وبعد السعال، يساعد في الوقاية من انفلونزا الطيور





- العزلة

ينبغي على المرضى البقاء بعيدا عن الأماكن العامة وتجنب الاتصال بالأشخاص، كما يحافظ الاصحاء على وجودهم بعيدا عن الاماكن العامة التي تتشر فيها ايا نوع من الفيروسات، وتجنب التعامل مع الاشخاص الذين يعانو من نزلات البرد.





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- التطعيمات

يجب ان يتخذ الشخص كل الاجراءات التي تتخذ في حال هذه الفيروسات مثل لقاحات الأنفلونزا الموسمية والمكورات الرئوية.