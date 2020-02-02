وفاة رئيس وزراء نيوزيلندا الأسبق مايك مور عن 71 عاما

توفى رئيس وزراء نيوزيلندا الأسبق مايك مور اليوم الأحد عن عمر يناهز 71 عاما، وذلك وفقا لما أعلتته زوجته إيفون مور.





وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن مور توفى في منزله بمدينة "أوكلاند"، مشيرة إلى أنه كان يعاني من عدد من المضاعفات الصحية منذ إصابته بجلطة دماغية قبل خمس سنوات.





وأضافت الشبكة الأمريكية أن مور شغل أيضا منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بين عامي 1999 و 2002 وأشرف على التوسع في المنظمة.. مشيرة إلى أنه خدم فيما بعد خمس سنوات كسفير لنيوزيلندا لدى الولايات المتحدة الأمريكية.





وتولى مور رئاسة وزراء نيوزيلندا في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 1990.



