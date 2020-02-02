AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وفاة رئيس وزراء نيوزيلندا الأسبق مايك مور عن 71 عاما

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:55 ص
صدى البلد
Advertisements
توفى رئيس وزراء نيوزيلندا الأسبق مايك مور اليوم الأحد عن عمر يناهز 71 عاما، وذلك وفقا لما أعلتته زوجته إيفون مور.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن مور توفى في منزله بمدينة "أوكلاند"، مشيرة إلى أنه كان يعاني من عدد من المضاعفات الصحية منذ إصابته بجلطة دماغية قبل خمس سنوات.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن مور شغل أيضا منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بين عامي 1999 و 2002 وأشرف على التوسع في المنظمة.. مشيرة إلى أنه خدم فيما بعد خمس سنوات كسفير لنيوزيلندا لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتولى مور رئاسة وزراء نيوزيلندا في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 1990.

من جانبها، قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا الحالية جاسيندا أرديرن إن مور كرس حياته لمساعدة البلاد، وأنه بوفاته فقد العالم رجلا بذكاء كبير وقلب كبير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ثوران بركان نيوزيلندا يقتل شخصا.. ويحاصر سائحين بالجزيرة البيضاء

رئيسة وزراء نيوزيلندا تعزي أسر ضحايا بركان "وايت ايلاند"

شاهد.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 18 فى ثورة مفاجئة لبركان بنيوزيلندا

بعد ثوران بركان الجزيرة البيضاء.. نيوزيلندا: لا أمل في العثور على ناجين.. صور

شاهد.. نيوزيلندا تقف دقيقة حدادا على ضحايا البركان.. وأرديرن تكشف موعد انتهاء التحقيق

لقطات حية لنيوزيلندا في احتفالاتها بالسنة الجديدة.. فيديو

ترشيحاتنا

دعاء قضاء الدين قبل النوم .. أذكار وأدعية رددها يومياً تيسر لك سداد ديونك وتوسع رزقك

قصة حب واكتئاب .. مصرع شاب سقط من شرفة المنزل بـ مدينة نصر

هل تغيير البامبرز يبطل الوضوء .. أزهري يجيب

شاهد.. سعودي ينقذ سيارة من الانفجار داخل محطة بنزين

الأغرب في العالم.. القطة الغجرية تمتلك 22 إصبعا في قدميها

إسرائيل تتخذ أغرب قرار لمواجهة فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أب صيني يبكي العالم لعدم قدرته على احتضان طفله المصاب بـ كورونا.. فيديو

فراغ عاطفي .. شاب يبحث عن عروس بإعلان غريب

عشيق وبرشام منوم .. ندى خانت جوزها 3 سنوات ورمت جثته فى الزبالة بعد أكلة كشرى