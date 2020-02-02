محافظ القاهرة: تأهيل الشباب لسوق العمل وفقا للمعايير العالمية.. صور

أعلن اللواء خالد عبد العال عن الاتفاق مع عدد من شركات التدريب التي تعمل على تأهيل الشباب لسوق العمل وفقًا للمعايير العالمية الحديثة.





جاء ذلك خلال ندوة "ريادة الأعمال وتنمية الاقتصاد والاستثمار للشباب"، التى تعقدها المحافظة اليوم بالديوان العام.





كما تضمنت الندوة عرض لعدد من المشروعات الصغيرة الناجحة بالفعل، وورش عمل شارحة لدراسات الجدوى الجاهزة لعدد من المشروعات، وورش تدريبية عن أهمية ريادة الأعمال وأهمية المشروعات الصغيرة التى يعرضها الصندوق الاجتماعى للشباب.





حضر المؤتمر المهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط نائبًا عن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ود . سمير عبد المجيد مدير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة القاهرة، وم . حاتم فخري بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة.



