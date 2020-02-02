أحمد حلمي يسخر من نفسه: لا طالع ولا نازل أنا بصور وخارج





وظهر أحمد حلمي في الصور أمام مراية مصعد ساخرا من نفسه: "على فكرة أنا لا طالع ولا نازل. أنا بصور وخارج".





وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان أحمد حلمي مع الصورة وجاءت التعليقات كالتالى: "المهم إننا شوفناك يا فنان"، و"إنت براحتك يااابشاااا"، و"وحشتنا".





وكان أحمد حلمى قد حصل على جائزة أفضل ممثل كوميدي في 2019 عن فيلمه "خيال مآتة" في حفل دير جسيت.



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمى "خيال مآتة"، ويشارك أيضا في بطولته منة شلبي وحسن حسنى وانتصار وبيومي فؤاد وخالد الصاوي ولطفي لبيب، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.





نشر الفنان أحمد حلمي صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".