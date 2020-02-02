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تعليم

التعليم العالي: وقف سفر البعثات للصين حتى انتهاء أزمة كورونا

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:06 م
بعثات الصين
بعثات الصين
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نهلة الشربيني

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة مازالت تستقبل حتى الوقت الحالي المتقدمين للمنح والبعثات في دولة الصين رغم انتشار مرض كورونا.


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وأشار إلى أن السفر لهذه البعثات لن يتم تحديد موعده حتى يتم القضاء على أزمة انتشار كورونا حفاظًا على المصريين من الإصابة، مؤكدا أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارتي الخارجية والهجرة ومع السفارة المصرية بالصين على مدار الساعة.


وأضاف أن الجهات المعنية في الدولة سواء وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية تتواصل مع طلاب مصر في الصين، حيث توضح لهم كافة المعلومات المتاحة من السفارة حتى الوقت الحالي مؤكدًا سلامة المصريين المتواجدين في الصين جميعا، مشيرا إلى أن هناك وسائل للتواصل مع الطلاب من خلال المستشفيات الجامعية للتواصل من أجل تقديم المعلومات الفنية حول الفيروس والوقاية منه.


وتقدم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتورة كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول منح الدكتوراه المقدمة من جمهورية الصين الشعبية.


وتتنوع المجالات الدراسية لهذه المنح، والتي شملت التخصصات الآتية: (علوم الحاسب الآلي –   بناء الشبكات المعلوماتية –   علوم الهندسة البحرية –  الميكانيكية – الكهربية – الهندسة الصناعية – العلاج الطبيعي –  دراسة اللغة الصينية وآدابها).


وآخر موعد للتقدم لهذه المنح هو 10/ 2/ 2020، على أن يتم تسليم المستندات المطلوبة للإدارة العامة للبعثات، ولن يلتفت إلى الأوراق التي تقدم عن طريق البريد الإلكتروني.


كما أعلنت أكاديمية البحث العلمى عن منح للحصول على درجة الماجستير فى قانون الملكية الفكريةMIPL من جمهورية الصين الشعبية، ويشكل البرنامج خطوة هامة فى التطبيق الفعلى للتعاون فى مجال الملكية الفكرية بين الدول الأعضاء فى مبادرة الحزام والطريق، التى تسعى إلى صقل مهارات الخبراء و العاملين فى مجال الملكية الفكرية فى الدول المعنية.


 ويقوم مكتب براءات الاختراع المصرى بتقديم ال مرشحين للإنضمام إلى برنامج الماجستير على أن يكون المرشح:

- من العاملين بمكتب براءات الاختراع المصرى أو غيره من المكاتب الحكومية المختصة بأفرع الملكية الفكرية.

- من المتخصصين فى مجال الملكية الفكرية بأحد الهيئات أو المراكز أو الشركات الصناعية أو القانونية أو البحثية .

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