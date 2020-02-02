صبا الرافعي تنضم لمسلسل ونحب تاني ليه لـ ياسمين عبدالعزيز

انضمت الفنانة صبا الرافعي إلى مسلسل " ونحب تاني ليه"، الذى تلعب بطولته النجمة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى.





وتجسد صبا شخصية "داليدا " هي شخصية مختلفة وجديدة عليها وتجمعها مشاهد كثيرة بالفنان كريم فهمي .





مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين فى بطولة العمل الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.





يذكر أن آخر أعمال صبا كان خلال مشاركتها في الجزء الثالث من مسلسل نصيبي وقسمتك في حكايه " اكدب عليا شوية” الذي لعبت فيها دور البطوله وشارك معها الفنانة ميرهان حسين ومراد مكرم وأمير شاهين ومؤمن نور و واسما سليمان وصبا الرافعي .