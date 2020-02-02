تشريح جثة شاب سقط من شرفة منزله في مدينة نصر









كما كلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة للوقوف على أسبابها الحقيقية.





وتستمع النيابة لذوى الشاب الذين أكدوا فى أنه اختل توازنه وسقط من شرفة المنزل ليلقى مصرعه، و إنه كان يعانى من اكتئاب شديد بسبب رفض اسرة حبيبته الزواج منها لصغر سنه.





وتستكمل النيابة العامة الاستماع لشهود العيان بمحيط الواقعة للوقوف على أسبابها وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.





البداية عندما تلقى المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم مدينة نصر أول بلاغ بسقوط شاب من علو بعقار سكني بشارع الطيران بدائرة القسم.





انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين أن المتوفى اختل توازنه وسقط من شرفة منزله ليلقى مصرعه قبل وصوله إلى المستشفى.





وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أن المتوفى يعاني من حالة اكتئاب شديدة فى الآونة الأخيرة بسبب رفض أسرة حبيبته له لصغر سنة وأنه لا يعمل.





كما أشارت التحريات إلى أن الشاب سبق أن هدد أسرته بالانتحار أكثر من مرة، وقبل الحادث بساعات أبلغ والدته بأنه سوف يلقي نفسه من شرفة المنزل ليأسه من الحياة وابتعاد حبيبته عنه.



