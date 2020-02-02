شاهد.. شبكة نايل نصار لابنة بيل جيتس في خطبتهما

أعلنت جنيفر جيتس ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس البالغة من العمر 23 عامًا ، خطبتها للتو من حبيبها المصري نايل نصار البالغ من العمر 28 عامًا الذي أهل مصر إلى أولمبياد طوكيو 2020 لقفز الحواجز بالخيل، وذلك بعد قصة حب طويلة وقعت بينهما.





وبعد هذا الإعلان قام نصار بنشر صورتين وهو يتقدم لخطبة حبيبته، و التي تظهر نصار وهو يضع خاتم الماس هائل في يد جنيفر ابنة بيل جيتس .





ووفقًا لموقع " سكوب إمباير" دون ناصر عبر منشورة بموقع انستجرام قائلًا : "أشعر بأنني أسعد رجل في العالم الآن. جين ، أنتي كل ما يمكن أن أتخيله ، وأكثر من ذلك بكثير. . لا يمكنني الانتظار حتى نستمر في التقدم في السن معًا خلال هذه الرحلة التي يطلق عليها اسم الحياة ، وببساطة لا يمكنني أن أتخيل نفسي بدونك. معكي إلى الأبد! ".