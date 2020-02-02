AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

محمد صبحي وعلاء جانب ضيفا الأزهر في معرض الكتاب .. غدا

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:29 م
محمد صبحي وعلاء جانب
محمد صبحي وعلاء جانب ضيفا الأزهر في معرض الكتاب .. غدًا
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
يعقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، غدًا الاثنين، ندوة بعنوان "السينما وقضايا المجتمع" بحضور الفنان محمد صبحي، ويقدمها عضو المركز الإعلامي للأزهر محمود عبد الرحمن.

وينظم جناح الأزهر، أمسية شعرية يشارك فيها الدكتور علاء جانب، أستاذ الأدب والنقد بكلية اللغة العربية، والحاصل على المركز الأول في مسابقة أمير الشعراء عام ٢٠١٣، ويلقي خلال الأمسية، مجموعة من أبرز قصائده مثل قصيدة "اعتذار" و"المرجفون في المدينة".

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام. 

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يزور جناح الأزهر في معرض الكتاب

جناح الأزهر في معرض الكتاب.. تثقيف ومواجهة للتطرف.. رئيس الوزراء يزوره.. مسابقات ثقافية.. واكتشاف أجمل الأصوات في الإنشاد والابتهالات.. وأولى ندواته حول «التغريب» ومسيرة الشعراوي

غدا.."الغلو والتطرف" و"قضايا الأسرة المصرية".. ندوات الأزهر بمعرض الكتاب

غدا.. "الأزهر وقضايا الوطن" و"وسائل التواصل الاجتماعي" ندوتان للأزهر في معرض الكتاب

اليوم..قضايا المرأة والتراث الإسلامي ندوات الأزهر بمعرض الكتاب

غدا.. جناح الأزهر بمعرض الكتاب يناقش مشكلات التنمر والتفكك الأسري

ترشيحاتنا

بـ البرنس والفوطة.. زوجة محمود العسيلي تثير الجدل في شهر العسل

جثة قرصان داخل قفص حديدي في عمق مياه تثير الذعر في تبوك السعودية.. صور

عمرها 6 سنوات.. بائع تمر يعتدي جنسيا على ابنته بالتبين

مسح البحر الأحمر بين مصر والسعودية لزيادة الاكتشافات البترولية.. شاهد

طائرة مجهزة تتوجه إلى الصين لإعادة المصريين الراغبين.. شاهد

أول رد فعل من محمد صلاح عقب تألقه مع ليفربول أمام ساوثهامبتون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة المشاهير.. 15 صورة لتستوحي مكياجك في عيد الحب

سيدات المغرب يتغلبن على مصر 3-1 في تصفيات أمم إفريقيا.. صور

هنتعشى إيه النهاردة.. طاجن فول بالخضار والبيض وبطاطس مشوية بالجبنة وزلابية ملونة