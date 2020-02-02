وثائق حصرية تكشف حركة الأخوات ودورهم في التنظيم الإرهابي ضد مصر.. فيديو

عرضت الإعلامية أماني الخياط خلال تقديمها برنامج "الكبسولة " المذاع على قناة "أكسترا نيوز" تقريرا يرصد فيه التاريخ السرى لأمهات الإرهاب داخل مصر .













وأوضح أن أمهات الإرهاب يروجن فكرة مظلومية التنظيم الإرهابي لاستقطاب أعضاء جدد كما ان الاخوات استغل الاجواء الرمضانية في الترويج لأفكار التنظيم .









وأضاف أن وثائق جهاز الاخوات يوضح تقسيم مصر الى ثلاث اجزاء حتي يقومون بالترويج لموجة من العنف تمهد الأرض أمامهم لافكارهم الارهابية .













وتابع أن الإخوات كانوا يقومون بحملات دعوه تدعو للجهاد ضد الدولة وقلب الحقائق إلى اكاذيب لاثارة الفوضى .









واشار الي ان الاخوات كانوا يعتمدون في التنظيم الارهابي على 10 لجان مختلفة الشرائح العمرية والدعوية .









واستكمل أن لكل هذه اللجان مسئولة وفريق عمل من الاخوات يقوم بإعداد خطة عمل للجنة وفق توجيهات وأهداف الجماعة .







