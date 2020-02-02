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وثائق حصرية تكشف حركة الأخوات ودورهم في التنظيم الإرهابي ضد مصر.. فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:46 م
وثائق حصرية تكشف
وثائق حصرية تكشف حركة الأخوات
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إبراهيم القادري
عرضت الإعلامية أماني الخياط خلال تقديمها برنامج "الكبسولة " المذاع على قناة "أكسترا نيوز" تقريرا يرصد فيه التاريخ السرى لأمهات الإرهاب  داخل مصر .



وأوضح أن أمهات الإرهاب يروجن فكرة مظلومية التنظيم الإرهابي لاستقطاب أعضاء جدد  كما ان الاخوات استغل الاجواء الرمضانية في الترويج لأفكار التنظيم  .


وأضاف أن وثائق جهاز الاخوات يوضح تقسيم مصر الى ثلاث اجزاء حتي يقومون بالترويج لموجة من العنف تمهد الأرض أمامهم لافكارهم الارهابية  .



وتابع أن الإخوات كانوا يقومون بحملات دعوه تدعو للجهاد ضد الدولة وقلب الحقائق إلى اكاذيب لاثارة الفوضى .


واشار الي ان الاخوات كانوا يعتمدون في التنظيم الارهابي على 10 لجان مختلفة الشرائح العمرية والدعوية  .


واستكمل أن لكل هذه اللجان مسئولة وفريق عمل من الاخوات يقوم بإعداد خطة عمل للجنة وفق توجيهات وأهداف الجماعة  .


 
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