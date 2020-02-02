الأربعاء توقيع العقود.. 3 مدربين من فرنسا لتدريب منتخب السودان والإدارة الفنية

حدد الاتحاد السوداني لكرة القدم موعد توقيع العقود مع المدرب الفرنسي هوبرت فيلود لتدريب المنتخب السوداني الأول إضافة إلى تقديمه إلى وسائل الإعلام عبر مؤتمر صحفي.





وقرر الاتحاد السوداني لكرة القدم توقيع العقود مع المدرب هوبرت وإقامة مؤتمر صحفى يوم الأربعاء المقبل فى حضور الفرنسي منير لو حباب الجزائري الأصل للإشراف على تدريب المنتخبات السنية وكذلك الجزائري الأصل الألماني الجنسية آيت عبدالملك للعمل محاضرًا بالإدارة الفنية في الاتحاد بعد إتمام التعاقد مع الثنائى.





واستقبل اليوم الأحد الاتحاد السوداني المدرب الفرنسي وكان برفقته خالد بخيت المدرب العام للمنتخب السوداني وحسين الياس المدير التنفيذي للمنتخبات ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية الدكتور حسن ونائبه إسماعيل رحمة بجانب الأمين العام للاتحاد الدكتور حسن أبوجبل.



