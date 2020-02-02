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رياضة

الأربعاء توقيع العقود.. 3 مدربين من فرنسا لتدريب منتخب السودان والإدارة الفنية

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:57 م
الاتحاد السوداني
الاتحاد السوداني يستقبل المدرب الفرنسي
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يسرى غازى
حدد الاتحاد السوداني لكرة القدم موعد توقيع العقود مع المدرب الفرنسي هوبرت فيلود لتدريب المنتخب السوداني الأول إضافة إلى تقديمه إلى وسائل الإعلام عبر مؤتمر صحفي.

وقرر الاتحاد السوداني لكرة القدم توقيع العقود مع المدرب هوبرت وإقامة مؤتمر صحفى يوم الأربعاء المقبل فى حضور الفرنسي منير لو حباب الجزائري الأصل للإشراف على تدريب المنتخبات السنية وكذلك الجزائري الأصل الألماني الجنسية آيت عبدالملك للعمل محاضرًا بالإدارة الفنية في الاتحاد بعد إتمام التعاقد مع الثنائى.

واستقبل اليوم الأحد الاتحاد السوداني المدرب الفرنسي وكان برفقته خالد بخيت المدرب العام للمنتخب السوداني وحسين الياس المدير التنفيذي للمنتخبات ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية الدكتور حسن ونائبه إسماعيل رحمة بجانب الأمين العام للاتحاد الدكتور حسن أبوجبل.

وتم التأكيد خلال اللقاء على تكملة الاتفاق وتوقيع العقود مع ثلاثة مدربين للعمل في المنتخبات السنية يوم الأربعاء عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا في قصر الصداقة بالخرطوم خلال مؤتمر صحفي توجه فيه الدعوة إلى كل وسائل الإعلام.


يذكر أن منتخب السودان يجرى استعدادات قوية للمشاركة فى تصفيات بطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها الكاميرون 2021.
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