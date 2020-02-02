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أخبار العالم

الرئيس الأوكراني: إيران عرضت 80 ألف دولار عن كل ضحية من ضحايا الطائرة

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:53 م
الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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أ ش أ
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن إيران عرضت مبلغًا قدره 80 ألف دولار كتعويض مقابل كل ضحية لعائلات ضحايا تحطم الطائرة بالقرب من طهران، مشيرا إلى أن كييف ستسعى للحصول على مبلغ أكبر.

وأوضح زيلينسكي خلال مقابلة - أوردتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - :"عرض الجانب الإيراني علينا مباشرة 80 ألف دولار لكل عائلة مقابل كل ضحية... وهذا المبلغ صغير للغاية، وسوف نضغط للحصول على مبلغ أكبر."

وتحطمت طائرة مدنية أوكرانية من طراز بوينج صباح الأربعاء 8 يناير الجاري بعد دقائق من إقلاعها من مطار الخميني الدولي بطهران متجهة إلى كييف.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من كان على متن الطائرة وهم 167 راكبا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، بالإضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.

وأقر قائد القوة الجو فضائية بالحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة بمسؤولية الحرس عن سقوط الطائرة بقصفها عن طريق الخطأ، وأكد أن الواقعة حدثت في أجواء التأهب لحرب غير مسبوقة مع الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن واشنطن تتحمل مسؤولية جزئية عن كارثة تحطم الطائرة الأوكرانية بتصعيدها حالة التوتر بالمنطقة وتهديداتها لطهران واغتيالها لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني.
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