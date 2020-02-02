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أخبار العالم

الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم لندن الإرهابي

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:53 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت الشرطة البريطانية، مساء اليوم الأحد، أن منفذ حادث الطعن الإرهابي في شارع للتسوق في منطقة سكنية جنوبي العاصمة لندن، مدان سابق بجرائم إرهابية وأنه أطلق سراحه من السجن مؤخرًا.

وقالت الشرطة إنه يحمل الجنسية السويدية والأرمنية. 

ومنذ قليل، أعلنت الشرطة لها إن قوات الأمن عثرت على ما يشبه حزامًا ناسفًا حول جسد منفذ عملية الطعن. 

وأضافت الشرطة: "نرجح أن عملية الطعن جنوب لندن تحمل طابعا متطرف".

وأطلقت الشرطة البريطانية، النار على رجل مسلح بسكين في العاصمة لندن، وأردته قتيلا، في حادث رجحت السلطات أن يكون ذا علاقة بالإرهاب.

وقالت إن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة. 
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