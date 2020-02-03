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زراعة الأعضاء: مصر كان بها 146 مستشفى لزراعة الأعضاء.. فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:30 ص
الدكتور عبد الحميد
الدكتور عبد الحميد أباظة
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إبراهيم القادري
قال الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس لجنة صياغة قانون زراعة ونقل الأعضاء ، إن قانون زراعة الاعضاء الهدف منه هو تطبيق زراعة الأعضاء من الميت إلى الحي في مصر .

وأضاف عبد الحميد أباظة خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سى ، إن قانون زراعة الأعضاء ظل في جدال لمدة 14 سنة لأن المادة 14 كانت تتحدث عن الوفاة الإكلينيكية وكان عليها هجوم شديد.

وأوضح عبد الحميد اباظة، أن توقف القلب لا يصلح به زراعة أعضاء لان العضو يتلف ولا يمكن استخدامه.

وتابع عبد الحميد اباظة ، أن قانون زراعة الاعضاء صدر في سنة 2010 والهدف منه ان يكون حل سريع لزراعة الأعضاء من الميت إلى الحي.

واستكمل عبد الحميد أباظة ، أن مصر كان بها 146 مستشفى لزراعة الأعضاء قبل إصدار القانون وبعد إصدار القانون تم غلق 105 مركز بسبب القيود الصعبة التي وضعها القانون.
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