زراعة الأعضاء: مصر كان بها 146 مستشفى لزراعة الأعضاء.. فيديو

قال الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس لجنة صياغة قانون زراعة ونقل الأعضاء ، إن قانون زراعة الاعضاء الهدف منه هو تطبيق زراعة الأعضاء من الميت إلى الحي في مصر .





وأضاف عبد الحميد أباظة خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سى ، إن قانون زراعة الأعضاء ظل في جدال لمدة 14 سنة لأن المادة 14 كانت تتحدث عن الوفاة الإكلينيكية وكان عليها هجوم شديد.





وأوضح عبد الحميد اباظة ، أن توقف القلب لا يصلح به زراعة أعضاء لان العضو يتلف ولا يمكن استخدامه.





وتابع عبد الحميد اباظة ، أن قانون زراعة الاعضاء صدر في سنة 2010 والهدف منه ان يكون حل سريع لزراعة الأعضاء من الميت إلى الحي.





واستكمل عبد الحميد أباظة ، أن مصر كان بها 146 مستشفى لزراعة الأعضاء قبل إصدار القانون وبعد إصدار القانون تم غلق 105 مركز بسبب القيود الصعبة التي وضعها القانون.