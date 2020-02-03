أخبار الحوادث.. حبس الهارب محمد علي 3 سنوات بتهمة التهرب الضريبي.. حكاية أم العيال مع الجنس الحرام









أم العيال باعت شرفها للجزار.. حكاية ندى مع الجنس الحرام .. تفاصيل

في إحدى الليالي الشتوية، ارتدت المتهمة "ندى" ملابسها الشفافة، ووضعت مكياجها، وصففت شعرها، وذهبت لحضور حفل زفاف صديقتها بمنطقة المرج، وبعد الانتهاء من الفرح تعرفت على أحد الشباب، أغوته بعطرها وخطف هو قلبها بكلامه المعسول، رغم أنها على ذمة رجل أخر. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





أحمد عز وزينة .. 6 سنوات محاكم مش كفاية.. جولة جديدة تبدأ من الساحل الشمالي

6 سنوات فى ساحات المحاكم لم تكن كافية لفض النزاع القائم بين أحمد عز وزينة بسبب أثبات نسب طفليهما ، وانتقل الخلاف لساحات أخرى بين أحمد عز وشقيقة زينة بسبب تشاجرهما، داخل أحد الفنادق بالساحل الشمالى فى الصيف الماضى وتبادل الطرفان الاتهامات والبلاغات فى محاضر الشرطة ليبدأ فصل جديد من النزاع بين الطرفين فى ساحات المحاكم . . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





شاهد.. افتتاح وتطوير منشآت شرطية بمديرية أمن بورسعيد لخدمة المواطنين

أناب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء مساعد الوزير لمنطقة القناة ، واللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد وقيادات المديرية، لافتتاح أعمال إنشاء وتطوير عدد من المنشآت الشرطية بنطاق محافظة بورسعيد. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





كلاكيت تاني مرة.. حبس المقاول محمد على 3 سنوات

. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. عاقبت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، المقاول الهارب محمد على بالسجن 3 سنوات وكفالة 300 ألف جنيه، وغرامة 50 ألف جنيه.





محاكمة حمو بيكا في اتهامه بـ "سب" هاني شاكر 15 فبراير

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، اليوم الأحد، إحالة محمد محمود مصطفى الشهير بـ"حمو بيكا" إلى محكمة جنح الدخيلة وتحديد جلسة 15 فبراير، لمحاكمته بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، داخل مقر نقابة المهن الموسيقية. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





رفض بيع مخدرات أثناء مباراة الأهلي فكانت نهايته الموت.. التحريات تكشف ملابسات مقتل قهوجي القليوبية

كشفت التحريات الاولية لأجهزة الامن بالقليوبية فى واقعة مصرع شاب بقرية الرملة بمركز بنها على يد عاطلين ان السبب وراء ارتكاب الواقعة رفض المجني عليه توزيعهما للمخدرات في المقهى الذي يعمل به، واكدت التحريات الى نشوب مشاجرة بين المجنى عليه والمتهمين قاموا على اثرها بالتعدى عليه بالسلاح الابيض فلقى مصرعه فى الحال. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





عايز تخرب البلد.. رواد التواصل الاجتماعي يهاجمون جمال عيد

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الناشط جمال عيد، بسبب دفاعة عن عناصر الجماعات الإرهابية والمتآمرين على البلاد. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





المحكمة ترفض حرمان قبطية من ممارسة أسرار الكنيسة.. تعرف علي السبب

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القرارات التي تصدرها الكنيسة بحرمان بعض الأقباط من ممارسة الأسرار الكنسية، والتي تعرفها العقيدة المسيحية بأنها بعض الأعمال المقدسة ، هي قرارات تجتمع فيها أركان القرار الإداري، ومن ثم تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن عليه. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





تعرف علي أماكن رادارات المرور في مصر الجديدة

نشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة عددٍ من الرادارات بصفة مُستمرة وكذا القيام بعدة حملات مرورية بمحاور مصر الجديدة المستحدثة خاصة محورى الثورة وأبو بكر الصديق تستهدف تحقيق الإنضباط المرورى ومراقبة سرعة المركبات وتأمين سلامة مستخدمى تلك الطرق . . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بسبب خناقة الساحل.. إحالة أحمد عز وشقيقة زينة للمحاكمة

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، اليوم الأحد، إحالة شقيقة الفنانة زينة والفنان أحمد عز للمحاكمة، على خلفية المشاجرة التي وقعت بينهما في أحد فنادق الساحل الشمالي بمدينة العلمين، خلال شهر أغسطس الماضي. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





حبس أبو الفتوح بقضية جديدة 15 يوما بالانضمام لجماعة إرهابية

قررت النيابة العامة حبس عبدالمنعم ابو الفتوح في قضية جديدة على ذمة التحقيقات رقم ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا لاتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.









انهارت والدة الطفلة جنة فى البكاء عقب النطق بالحكم وحبس والدتها المتهمة صفاء ٦ أعوام. اضغط هنا. . للمزيد من التفاصيل





عمرها 6 سنوات.. بائع تمر يعتدي جنسيا على ابنته بالتبين

تجرد أب من كل مشاعر الإنسانية، بعد أن هداه شيطانه للتعدي جنسيا على نجلته الصغيرة "6 سنوات" داخل منزلهما بحي التبين وذلك أثناء غياب والدتها عن المنزل. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





المتهم بقتل زوجته العرفي ببدر: اكتشفت أنها تتعاطى المخدرات

فجر زوج السيدة المتوفاة داخل شقتها بمدينة بدر مفاجأة من العيار الثقيل كاشفا النقاب عن حقيقة وفاة زوجته العرفي قائلا أمام رجال المباحث " اكتشفت أن زوجتي كانت تتعاطى المخدرات ورجح وفاتها بسبب جرعة زائدة ". . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الإعدام لعامل والسجن ١٥ سنة لطفل بتهمة قتل ٣ شباب بنجع حمادي

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقا، والسجن 15 سنة لطفل، في قضية قتل 3 شباب بقرية بركة، في القضية رقم 16584 لسنة 2017 جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 2231 لسنة 2017 كلي قنا، فيما أصدرت حكما ببراءة متهمين آخرين من التهم المنسوبة إليهم. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





اختل توازنه أم انتحر.. أصدقاء وجيران قتيل مدينة نصر: كان جدع وصاحب صاحبه.. فيديو وصور

"كنا بنشوفه يوما .. كان صاحب صاحبة .. سمعته طيبة"، هكذا تحدث معظم أصدقاء وجيران الشاب الذى توفى بالأمس إثر سقوطه من شرفة منزله بمدينة نصر، تاركا ورائه محبه الجميع. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.









حبل وشرشرة وخرطوم وكماشة.. استئناف محاكمة جدة الطفلة جنة ضحية التعذيب بالدقهلية.. صور