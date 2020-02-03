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فن

حسين الجسمي يطرح أغنية نساء العرب

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:56 ص
حسين الجسمي
حسين الجسمي
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آيه عاطف
قام الفنان حسين الجسمي، بغناء أغنية جديدة بعنوان "نساء العرب"، إحتفالا بالسيدات ضمن فعاليات حفل افتتاح النسخة الخامسة لدورة الألعاب للأندية العربية.

"نساء العرب" كلمات: راشد شرار، وألحان فهد الجسمي، بينما يقول مقطع منها :"يا مجيدات العطا سيرن لفوق ... وحوّلن ذاك الغروب إلى شروق".

ووجه الجسمي، رسالة إلى السيدات من خلال حسابه الرسمي على الأنستجرام قائلًا :" انجازات سيداتنا العربيات تدعوا للفخر في كل الميادين والرياضية خاصة، والتي احتفلنا بانطلاقها في الشارقة،‏ شكرًا سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي على حضورك ودعمك اللامحدود لدورة الألعاب للأندية العربية.

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