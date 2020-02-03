حسين الجسمي يطرح أغنية نساء العرب

حفل افتتاح النسخة الخامسة لدورة الألعاب للأندية العربية. قام الفنان حسين الجسمي ، بغناء أغنية جديدة بعنوان "نساء العرب"، إحتفالا بالسيدات ضمن فعاليات





"نساء العرب" كلمات: راشد شرار، و ألحان فهد الجسمي، بينما يقول مقطع منها :" يا مجيدات العطا سيرن لفوق ... وحوّلن ذاك الغروب إلى شروق".



انجازات سيداتنا العربيات تدعوا للفخر في كل الميادين والرياضية خاصة، والتي احتفلنا بانطلاقها في الشارقة،‏ شكرًا سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي على حضورك ودعمك اللامحدود لدورة الألعاب للأندية العربية. ووجه الجسمي ، رسالة إلى السيدات من خلال حسابه الرسمي على الأنستجرام قائلًا :"



