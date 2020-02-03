حسين الجسمي يطرح أغنية نساء العرب

قام الفنان حسين الجسمي، بغناء أغنية جديدة بعنوان "نساء العرب"، إحتفالا بالسيدات ضمن فعاليات حفل افتتاح النسخة الخامسة لدورة الألعاب للأندية العربية.
"نساء العرب" كلمات: راشد شرار، وألحان فهد الجسمي، بينما يقول مقطع منها :"يا مجيدات العطا سيرن لفوق ... وحوّلن ذاك الغروب إلى شروق".
ووجه الجسمي، رسالة إلى السيدات من خلال حسابه الرسمي على الأنستجرام قائلًا :" انجازات سيداتنا العربيات تدعوا للفخر في كل الميادين والرياضية خاصة، والتي احتفلنا بانطلاقها في الشارقة، شكرًا سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي على حضورك ودعمك اللامحدود لدورة الألعاب للأندية العربية.