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محافظات

انطلاق ملتقى التوظيف الأول لمحافظة القاهرة.. اليوم

الإثنين 03/فبراير/2020 - 06:12 ص
ملتقى توظيف
ملتقى توظيف
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عبد العزيز جمال
يفتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم الإثنين، ملتقى التوظيف الأول لمحافظة القاهرة بحديقة الجزيرة .

وسيقام تحت عنوان "استثمار الشباب" بمشاركة عدد كبير من شركات التوظيف والتدريب والتأهيل.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيشارك بالملتقى 38 شركة توظيف من بينها شركات كبرى تقدم فرص عمل للشباب. 

كما سيشارك 12 شركة تدريب ستقوم بتقديم دورات تدريب مجانية ، كما سيتضمن الملتقى معرض يضم 41 نموذج لمشاريع منتجة مقامة بالفعل على أرض الواقع ساهم فيها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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وعقدت محافظة القاهرة أمس الأحد، المؤتمر الأول لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية تحت عنوان "استثمار الشباب"، تحت رعاية وبحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

ويأتى المؤتمر في إطار الاهتمام بتشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة لشباب المحافظة، وذلك بحضور المهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، نائبًا عن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور سمير عبد المجيد، مدير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة القاهرة، والمهندس حاتم فخري، بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ورئيس مجلس البحوث الاقتصادية بأكاديمية البحث العلمي، بالاضافة إلى العديد من أساتذة الجامعات في مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، في كلمته أن هذا المؤتمر يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المكثفة بالاهتمام بالشباب وحرصه على الالتقاء بهم للتعرف على مشاكلهم وتقديم الحلول لها في ضوء رؤية مصر 2030، وفي إطار إنجاز العديد من المشروعات القومية لبناء مصر الحديثة.

وقال اللواء خالد عبد العال إن إقامة هذا المنتدى الشبابي اليوم تحت شعار الاستثمار في طاقات الشباب، تهدف إلى تحفيز ريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية واستثمار أفكار الشباب الإبداعية في هذا المجال من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تقليل نسبة البطالة وإتاحة فرص مباشرة وغير مباشرة للعمل والإنتاج، مضيفا: "الشباب في بؤرة اهتمام القيادة السياسية".

وأضاف أن المؤتمر يناقش فرص التعاون مع صندوق المشروعات الصغيرة والمتطورة، بالإضافة إلى عدد من الشركات الخاصة التي تعرض فرص عمل للشباب، وعدد من شركات التدريب التي تعمل على تأهيل الشباب لسوق العمل وفقًا للمعايير العالمية الحديثة.

كما تضمن عرضا لعدد من المشروعات الصغيرة الناجحة بالفعل، وورش عمل شارحة لدراسات الجدوى الجاهزة لعدد من المشروعات، وورش تدريبية عن أهمية ريادة الأعمال وأهمية المشروعات الصغيرة التى يعرضها الصندوق الاجتماعى للشباب.
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