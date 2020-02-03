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أخبار العالم

ارتفاع جديد في أعداد ضحايا فيروس كورونا في الصين

الإثنين 03/فبراير/2020 - 06:42 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصينية ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 361 شخصا، وذلك مع استمرار تفشي الفيروس القاتل في البلاد، بإلاضافة إلى 17205 إصابة بالفيروس. 

وخسرت الأسهم الصينية أكثر من 9% بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك في أول جلسة تداول عقب عطلة طويلة. 

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تأكيد إصابة حالتين جديدتين بفيروس كورونا، المستجد، ليرتفع عدد الإصابات بها إلى 11 إصابة. 

وأعلن التلفزيون الصيني ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في إقليم هوبي إلى 360. 

وأضاف أن عدد الإصابات الجديدة ارتفع إلى 56 في إقليم هوبي الصيني، بسبب فيروس كورونا القاتل. 

وصرح أطباء من تايلاند أنهم نجحوا في علاج حالات شديدة من الإصابة بفيروس كورونا بمزيج من أدوية الإنفلونزا وفيروس مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وأظهرت النتائج الأولية تحسنا كبيرًا خلال 48 ساعة من بدء العلاج.
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