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أخبار العالم

ثوران بركان في جزيرة يابانية دون وقوع إصابات

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:47 ص
بركان - صورة أرشيفية
بركان - صورة أرشيفية
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أ ش أ
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن بركانا ثار في احدى الجزر جنوب غرب البلاد في وقت مبكر اليوم الاثنين، ولكن دون ان ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

ورصدت هيئة الأرصاد الجوية- وفق ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية- ارتفاع تدفقات الحمم البركانية لأول مرة منذ 29 يناير من العام الماضي لتبلغ 900 متر جنوب غرب فوهة البركان، بينما انطلق الرماد والدخان المنبعق منه في الهواء على ارتفاع حوالي 7 آلاف متر عند ثوران البركان في جبل شينداك بجزيرة كوتشينورابو.

وأضافت أن الصخور تحركت مسافة 600 متر من فوهة البركان.. وأبقت الهيئة على مستوى التأهب عند الدرجة الثالثة من مقياس يتألف من 5 درجات- والذي يمنع المتسلقين من تسلق الجبل.

وحذرت هيئة الأرصاد في اليابان من احتمالية أن تتضرر المناطق الواقعة على بعد كيلومترين من فوهة البركان بصخور وتدفقات الحمم البركانية، مضيفة أن الرماد البركاني والصخور الصغيرة يمكن أن تتحرك في اتجاه الرياح.

يشار إلى أن مساحة جزيرة كوتشينويراو تبلغ 36 كيلومترا مربعا وقدر عدد سكانها بحوالي 100 شخص حتى ديسمبر الماضي.

وتعتبر اليابان موطنا لأكثر من 100 من البراكين النشطة. وأجبر ثوران بركان جبل شينداك عام 2015 السلطات إلى إجلاء جميع سكانها وزائريها البالغ عددهم 137 شخصًا من الجزيرة التي تبعد نحو 1200 كيلومتر جنوب غربي طوكيو.
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