وزير الخارجية السعودي: نتمسك بحل عادل يكفل حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.. فيديو

قال وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إن منظمة التعاون الدولي تسعى لإيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية تحت سيادة القانون الدولى، مضيفًا نحترم كل الاطراف ونهدف لحل سياسي بالمنطقة يحافظ على سيادة القانون الدولى وصولًا إلى سلام شامل.





وتابع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، خلال المؤءتمر المنعقد منذ قليل، لمنظمة التعاون الدولى، أنه علينا تجديد التزامنا بالجهود الدولية لتحقيق السلام فى القضية الفلسطيينة، و التمسك بحل عادل يكفل حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.





وأشار إلى أن القضية الفلسطينية هى القضية الأولى منذ عهد الملك عبدالعزيز وستستمر السعودية فى دعمها لها.





وأوضح وزير الخارجية السعودي أن القضية الفلسطينية قضية العرب والمسلمين بالكامل، وكشف أن السعودية مؤمنة بحق الشعب الفلسطينى.





وشدد وزير الخارجية السعودي، على أهمية وجود حل عادل وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.



