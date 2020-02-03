تعرف على خطة رصف الطرق فى مراكز ومدن الأقصر

أعلن المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل ومسئول المشروعات بمحافظة الأقصر، أنه تم الانتهاء من رصف الطرق فى عدد من مدن ومراكز المحافظة، حيث تم الانتهاء من أعمال رصف طرق شرق السكة الحديد، ومنطقة الصياغ، وشارع الترعة المرة، وطريق الشيخ موسى بالكرنك وذلك بمدينة الأقصر.





وأوضح مدير مديرية الطرق، أن العمل يتم طبقًا للخطط الموضوعة من قبل رؤساء المدن والقرى وطبقاَ للاعتمادات المالية المتاحة، لافتًا إلى أنه جارى استكمال رصف مناطق أبو الجود والمناطق المتبقية من الكرنك بالأقصر.





وأضاف أنه فى مركز ومدينة البياضية، تم الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية الخاصة برصف الطرق بنسبة 100%، حيث تم العمل فى مداخل ومخارج المدينة المؤدية إلى طريق الجولى فيل، وتم الانتهاء من تركيب الانترلوك على الأرصفة والجزيرة بمنتصف الشارع والتى كانت عبارة عن ترعة قبل تغطيتها والاستفادة منها فى أعمال التجميل.





كما تم إعادة رصف طريق الفزازعة بطول 1 كم، وإعادة رصف طريق مصطفى كامل بطول 500 متر، وإعادة رصف شارع الشرطة بطول 500 متر، وإعادة رصف طريق الحدادين بجوار كوبرى الدهبى بطول 1 كم.





وفى مركز القرنة، تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية بنسبة 95%، حيث تم الانتهاء من طريق حاجر الأقالتة الذى يربط الطريق الزراعى الغربى حتى حاجر الضبعية بطول 2700 متر، وتم إعادة رصف طريق السيدة زينب بمخل حتشبسوت بطول 1 كم، واستكمال رصف طريق الرواجح بطول 2 كم، وإعادة رصف طريق المعدية بطول 1.5 كم.





وفى مركز إسنا، أوضح "مصطفى" أنه جارى العمل فى رصف طريق مدخل الخزان الجديد وعمل حارة تهدئة فى اتجاه مدخل مستشفى إسنا المركزى، وسيتم إعادة رصف طريق عشماوى – توماس بطول 1.5 كم.





وفى مركز الزينية، تسلمت الشركة المنفذة لرصف الطرق، أعمال إعادة رصف طريق الهرامشة الغربى وذلك تيسيرًا على المواطنين لوجود أعمال حفر للصرف الصحى بطريق الزينية الرئيسى، وكذلك وجود أعمال تركيب خطوط كابلات كهرباء خاصة بطريق الزينية الشرقى، علمًا بأنه سيتم البدء فى رصف طريق الزينية الرئيسى بمجرد انتهاء أعمال الصرف الصحى.